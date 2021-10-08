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Муниципальные служащие Тюмени примут участие в соревнованиях по плаванию

Спорт, 08:56 08 октября 2021

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

50 метров свободным стилем предстоит преодолеть участникам спартакиады органов местного самоуправления. Соревнования пройдут 9 октября в спортивном центре "Олимпия" по адресу ул. Пржевальского, 37 в Тюмени.

Как сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени, на старт выйдут команды администрации города, департаментов имущественных отношений, дорожной инфраструктуры и транспорта, городского хозяйства, безопасности жизнедеятельности и других.

Результаты заплывов будут зафиксированы в зачет "ГТО". Начало в 15 часов. 16 октября участники спартакиады сыграют в баскетбол.

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# плавание , спартакиада

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