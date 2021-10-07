Вагаец сбежал от подруги на ее Opel, прихватив ювелирные украшения

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Четыре с половиной года проведет в колонии строгого режима житель Вагая, укравший у свой сожительницы ювелирные украшения на полтора миллиона рублей и кроссовер. Как сообщает пресс-служба Тюменского областного суда, приговор вынесен с учетом рецидива.

Как установили следствие и суд, 27 октября 2020 года обвиняемый поссорился со своей сожительницей. За то, что женщина выгнала его из дома, он решил отомстить ей. По его словам, он участвовал в строительстве дома и имел право там жить. Хозяйка обещала вернуть бывшему его часть денег, но мужчина не стал ждать.

Ночью он выкрал ключи от ювелирного магазина подруги, похитил украшения и уехал на ее иномарке. В машине также оказалась норковая шуба женщины, которую злоумышленник позже выбросил. Угнанный Opel Antara он бросил на автовокзале с. Ярково.

На междугороднем автобусе объявленный в федеральный розыск беглец добрался до Тюмени, а оттуда автостопом отправился в Крым. По пути он сдавал ценности в ломбардах Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Феодосии. По его банковскому счету, куда поступали деньги за украшения, его местонахождение установили оперативники.

Вагайский районный суд отправил мужчину в исправительную колонию строгого режима, а также частично удовлетворил иск потерпевшей и обязал его компенсировать материальный вред на сумму более 1,5 млн рублей.