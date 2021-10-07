  • 7 октября 20217.10.2021четверг
  • В Тюмени 6..8 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Вагаец сбежал от подруги на ее Opel, прихватив ювелирные украшения

Происшествия, 13:47 07 октября 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Четыре с половиной года проведет в колонии строгого режима житель Вагая, укравший у свой сожительницы ювелирные украшения на полтора миллиона рублей и кроссовер. Как сообщает пресс-служба Тюменского областного суда, приговор вынесен с учетом рецидива.

Как установили следствие и суд, 27 октября 2020 года обвиняемый поссорился со своей сожительницей. За то, что женщина выгнала его из дома, он решил отомстить ей. По его словам, он участвовал в строительстве дома и имел право там жить. Хозяйка обещала вернуть бывшему его часть денег, но мужчина не стал ждать.

Ночью он выкрал ключи от ювелирного магазина подруги, похитил украшения и уехал на ее иномарке. В машине также оказалась норковая шуба женщины, которую злоумышленник позже выбросил. Угнанный Opel Antara он бросил на автовокзале с. Ярково.

На междугороднем автобусе объявленный в федеральный розыск беглец добрался до Тюмени, а оттуда автостопом отправился в Крым. По пути он сдавал ценности в ломбардах Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Феодосии. По его банковскому счету, куда поступали деньги за украшения, его местонахождение установили оперативники.

Вагайский районный суд отправил мужчину в исправительную колонию строгого режима, а также частично удовлетворил иск потерпевшей и обязал его компенсировать материальный вред на сумму более 1,5 млн рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража , суд , уголовное дело , угон , ювелирные изделия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:59 07.10.2021Обвиняемому в убийстве Насти Муравьевой продлили срок пребывания в СИЗО
14:36 07.10.2021На трассе Тюмень — Омск погиб пешеход
13:47 07.10.2021Вагаец сбежал от подруги на ее Opel, прихватив ювелирные украшения
12:30 07.10.2021В Тюмени задержали пранкеров, которые выложили в интернет видео с избиением пожилой женщины