В ишимской поликлинике пациент украл сумку с деньгами
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Кражу из медицинского учреждения раскрыли оперативники в Ишиме. Сумка, в которой находились деньги, пропала из кабинета сотрудника поликлиники, сообщает УМВД по Тюменской области.
Вскоре был задержан подозреваемый, житель Ишима 1965 года рождения. Мужчина свою вину признал и рассказал, что, находясь в поликлинике, заметил лежащую на стуле барсетку.
Злоумышленник зашел в кабинет, взял сумку и покинул учреждение. На улице он достал из сумки деньги, а барсетку выбросил. Имущество вскоре будет возвращено владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет.