В ишимской поликлинике пациент украл сумку с деньгами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кражу из медицинского учреждения раскрыли оперативники в Ишиме. Сумка, в которой находились деньги, пропала из кабинета сотрудника поликлиники, сообщает УМВД по Тюменской области.

Вскоре был задержан подозреваемый, житель Ишима 1965 года рождения. Мужчина свою вину признал и рассказал, что, находясь в поликлинике, заметил лежащую на стуле барсетку.

Злоумышленник зашел в кабинет, взял сумку и покинул учреждение. На улице он достал из сумки деньги, а барсетку выбросил. Имущество вскоре будет возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет.