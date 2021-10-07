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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В ишимской поликлинике пациент украл сумку с деньгами

Происшествия, 15:44 07 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кражу из медицинского учреждения раскрыли оперативники в Ишиме. Сумка, в которой находились деньги, пропала из кабинета сотрудника поликлиники, сообщает УМВД по Тюменской области.

Вскоре был задержан подозреваемый, житель Ишима 1965 года рождения. Мужчина свою вину признал и рассказал, что, находясь в поликлинике, заметил лежащую на стуле барсетку.

Злоумышленник зашел в кабинет, взял сумку и покинул учреждение. На улице он достал из сумки деньги, а барсетку выбросил. Имущество вскоре будет возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет.

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# Ишим , кража , уголовное дело

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