Тюменцы примут участие в обсуждении проекта развития территорий у озера Песьяное

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут принять участие в обсуждении проекта постановления "О комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Ставропольской, улицы Жуковского, озера Песьяное города Тюмени", сообщает департамент земельных отношений и градостроительства администрации города.

Предложения и замечания по проекту можно подать по 15 октября. Можно оформить пожелания в письменной форме или лично в департаменте земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101). Режим работы: с понедельника по четверг с 7 часов 45 минут до 19 часов, в пятницу – с 8 часов до 18 часов.

Также пожелания и замечания принимают в электронном виде. В этом случае необходимо отправить письменное обращение в адрес департамента земельных отношений и градостроительства через официальный сайт администрации Тюмени.

Проект постановления размещен здесь.

Со схемами размещения земельных участков можно ознакомиться по ссылке. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 51-00-84.