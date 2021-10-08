Тюменцы стали чаще подавать жалобы через госуслуги

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более половины жалоб и сообщений жителей Тюменской области в сентябре были поданы через портал "Госуслуги".

Всего, по данным специалистов Тюменского центра управления регионом, с 1 по 30 сентября жители региона подали 5 тыс. 742 заявки, 3 тыс. 605 из них - через платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе".

Чаще всего люди обращались по вопросам вакцинации – таких сообщений было 2 тыс. 554. Второе место по количеству заявок заняла тема дорог – 254 заявки. Также жители области оставляли сообщения и жалобы, касающиеся дворов и территорий общего пользования (177), многоквартирных домов (147) и медицины (67).

Центр управления регионом напоминает, чтобы отправить вопрос через платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", нужно авторизоваться и описать суть предложения или проблемы. При этом статус и результат решения проблемы пользователь может отследить в своем личном кабинете.