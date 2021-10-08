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Тюменские добровольцы собираются искать пропавшего в Горьковке пенсионера

Происшествия, 15:08 08 октября 2021

из сообщества "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области" во ВКонтакте

Сбор на поиски 74-летнего пенсионера в пос. Горьковка Тюменского района объявили добровольцы отряда "ЛизаАлерт".

Клич о помощи брошен в официальной группе поискового отряда во ВКонтакте. Сообщается, что пожилой мужчина ушел из дома в пос. Горьковка утром 7 октября. До сих пор домой он не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в черный жилет, серую толстовку, коричневые брюки. На голове — серая кепка. Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Желающие присоединиться к поискам 8 октября в 18 часов могут позвонить по телефону: 8-922-265-34-32 (Дмитрий).

Инна Пахомова

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# волонтеры , пенсионеры , поиски

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