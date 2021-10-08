В Тюмени выясняют причину пожара в историческом здании

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Пожар в историческом здании № 31 на ул. Ленина в Тюмени, который возник днем 8 октября, ликвидирован. На месте работают дознаватели.

Сообщение о возгорании поступило огнеборцам в 13 часов 21 минуту. Возгорание возникло в неэксплуатируемом одноэтажном здании.

"В тушении принимали участие шесть человек личного состава и две единицы техники. Предварительная площадь пожара - 20 квадратных метров. Причины и ущерб уточняются", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Наталья Семина.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Кирпичное здание было возведено в конце XIX века. Здесь был открыт магазин А. Ф. Поклевского-Козелла. Во второй половине XX века в помещении располагалось медицинское учреждение. Сейчас здание не используется.

Инна Пахомова