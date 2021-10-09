Аспиранты ТюмГУ поедут на конгресс молодых ученых в Сочи
Аспиранты ТюмГУ примут участие в конгрессе молодых ученых. Он состоится в начале декабря в Сочи на площадке образовательного центра "Сириус", сообщает пресс-служба вуза. От ТюмГУ участие в престижном форуме примут аспиранты Ирина Паламарчук и Руслан Сафаргалиев, стипендиаты Президента Российской Федерации.
Конгресс станет итогом Года науки и технологий, объявленного в России по инициативе Президента, и объединит представителей ведущих научных и образовательных организаций, заслуженных и молодых ученых, студентов и школьников.
В рамках деловой программы пройдут круглые столы, сессии, дискуссии, на которых подведут итоги Года науки. Кроме того, участники конгресса презентуют инициативы в области науки и технологий, расскажут о последних достижениях и разработках российских ученых.