Аспиранты ТюмГУ поедут на конгресс молодых ученых в Сочи

| Фото: группа "Сириус" во ВКонтакте | Фото: группа "Сириус" во ВКонтакте

Аспиранты ТюмГУ примут участие в конгрессе молодых ученых. Он состоится в начале декабря в Сочи на площадке образовательного центра "Сириус", сообщает пресс-служба вуза. От ТюмГУ участие в престижном форуме примут аспиранты Ирина Паламарчук и Руслан Сафаргалиев, стипендиаты Президента Российской Федерации.

Конгресс станет итогом Года науки и технологий, объявленного в России по инициативе Президента, и объединит представителей ведущих научных и образовательных организаций, заслуженных и молодых ученых, студентов и школьников.

В рамках деловой программы пройдут круглые столы, сессии, дискуссии, на которых подведут итоги Года науки. Кроме того, участники конгресса презентуют инициативы в области науки и технологий, расскажут о последних достижениях и разработках российских ученых.