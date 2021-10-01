Водителю столкнувшейся с автобусом иномарки на Полевой могло стать плохо за рулем

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обстоятельства дорожной аварии, произошедшей на ул. Полевой 9 октября, выясняют в Тюмени. По предварительным данным, водителю иномарки, столкнувшейся с автобусом, стало плохо за рулем.

Водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу в районе дома №115. Здесь произошло столкновение с автобусом маршрута №17.

"В результате ДТП пострадали два человека. 75-летнему водителю иномарки, по предварительным данным, стало плохо за рулем. Позже он скончался в машине скорой помощи. Ушибы и другие травмы получила пассажирка автобуса", — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Инна Пахомова