Чаще организовывать активный отдых детей на свежем воздухе рекомендует Роспотребнадзор

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В последние годы в силу высокой учебной нагрузки в школе и дома у большинства школьников отмечается недостаточная двигательная активность, которая может вызвать ряд серьезных изменений в организме школьника, напоминает Роспотребнадзор.

Исследования гигиенистов свидетельствуют, что до 82-85% дневного времени большинство учащихся находится в статическом положении. Даже у младших школьников произвольная двигательная деятельность занимает только 16-19% времени суток.

Двигательная активность школьников особенно мала в холодный период года. Малоподвижное положение за партой или рабочим столом отражается на функционировании многих систем организма, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной. При длительном сидении дыхание становится менее глубоким, обмен веществ понижается, происходит застой крови в нижних конечностях, что ведет к снижению работоспособности всего организма и особенно мозга: снижается внимание, ослабляется память, нарушается координация движений, увеличивается время мыслительных операций.

Отрицательные последствия недостаточной двигательной активности сопровождаются снижением сопротивляемости организма простудным и инфекционным заболеваниям. Поэтому большое значение в свободное время необходимо придавать двигательной активности детей на улице и соблюдению режима дня.