Чаще организовывать активный отдых детей на свежем воздухе рекомендует Роспотребнадзор
В последние годы в силу высокой учебной нагрузки в школе и дома у большинства школьников отмечается недостаточная двигательная активность, которая может вызвать ряд серьезных изменений в организме школьника, напоминает Роспотребнадзор.
Исследования гигиенистов свидетельствуют, что до 82-85% дневного времени большинство учащихся находится в статическом положении. Даже у младших школьников произвольная двигательная деятельность занимает только 16-19% времени суток.
Двигательная активность школьников особенно мала в холодный период года. Малоподвижное положение за партой или рабочим столом отражается на функционировании многих систем организма, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной. При длительном сидении дыхание становится менее глубоким, обмен веществ понижается, происходит застой крови в нижних конечностях, что ведет к снижению работоспособности всего организма и особенно мозга: снижается внимание, ослабляется память, нарушается координация движений, увеличивается время мыслительных операций.
Отрицательные последствия недостаточной двигательной активности сопровождаются снижением сопротивляемости организма простудным и инфекционным заболеваниям. Поэтому большое значение в свободное время необходимо придавать двигательной активности детей на улице и соблюдению режима дня.