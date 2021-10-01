Десять ледовых кортов и два катка откроют в Тобольске зимой

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram

10 ледовых кортов в разных частях города и два больших катка на Базарной площади и в центре спорта и отдыха "Тобол" откроют зимой в Тобольске. Подготовительные работы в городе уже начались.

Об этом глава Тобольска Максим Афанасьев сообщил в своем Instagram.

"Более 5 тысяч человек этим летом занимались физкультурой и спортом на открытых площадках у дома, школ и спортивных учреждений. Теперь готовимся к зимнему сезону. В обновлённом формате начнет работать популярный у тоболяков каток у СК "Энтузиаст" в шестом микрорайоне. К зиме закончится первый этап реконструкции", - рассказал он.

Летом на данном объекте все работы будут завершены. Стандартная дворовая коробка превратится в универсальную футбольно-хоккейную площадку площадью 3 тыс. 280 кв. метров с искусственным газоном, безопасными бортами, беговой дорожкой по периметру.

"Этот корт пустым бывает крайне редко. Здесь со спортивным организатором более 40 детей занимаются дворовым хоккеем, прошлой зимой мы подарили ребятам новую форму и коньки. Популярно и свободное катание тоболяков", - отметил Афанасьев.

В администрации города проведут мониторинг востребованности ледовых площадок, которые со временем можно будет перевести в разряд многофункциональных.

Анжела Лебедева