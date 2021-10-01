В Ялуторовске решили вопрос незакрытого канализационного люка

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Решением вопроса незакрытого канализационного люка занялись специалисты Центра управления регионом Тюменской области.

Житель города в соцсетях оставил жалобу на незакрытый канализационный люк возле дома № 72 по ул. Ленина. ЦУР Тюменской области зафиксировал сообщение и передал информацию в соответствующее ведомство. В течение дня специалисты установили крышку люка.

По информации ЦУР, жители Тюменской области при обнаружении незакрытых люков могут оставить сообщение в соцсетях или на сайте.