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В Ялуторовске решили вопрос незакрытого канализационного люка

Общество, 15:24 11 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Решением вопроса незакрытого канализационного люка занялись специалисты Центра управления регионом Тюменской области.

Житель города в соцсетях оставил жалобу на незакрытый канализационный люк возле дома № 72 по ул. Ленина. ЦУР Тюменской области зафиксировал сообщение и передал информацию в соответствующее ведомство. В течение дня специалисты установили крышку люка.

По информации ЦУР, жители Тюменской области при обнаружении незакрытых люков могут оставить сообщение в соцсетях или на сайте.

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# канализационные люки , ЦУР Тюменской области

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