Наркодельцы получили 53 года колонии на шестерых

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

53 с половиной года лишения свободы на шестерых получили участки сообщества наркоторговцев в Ялуторовске. Как сообщает прокуратура Тюменской области, в преступную группу входили жители Ялуторовского района, Тобольска, Первоуральска, Иркутска и Тюмени.

В ноябре 2015 года тюменец, проживавший без регистрации в Севастополе, создал преступную группу для сбыта через тайники наркотиков в Тюменской области. Продажа наркотиков шла через интернет-магазины. Впоследствии наркоделец переехал из Севастополя в Краснодар.

В 2019 году злоумышленники были задержаны при попытке сбыть более 1,6 кг различных запрещенных веществ. С организаторами преступного сообщества были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве и в марте 2021 года они были осуждены.

Ялуторовский районный суд приговорил жителя Краснодара к 9, а тюменца к 8 годам колонии строгого режима. Двое мужчин из Ялуторовского района и Иркутска получили 10 и 9 лет. Две женщины из г. Первоуральска и Тобольска проведут в колонии общего режима 9 и 8 с половиной лет.