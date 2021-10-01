В Тюмени задержали водителя за "вечерние покатушки" по мосту Влюбленных

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Автомобилиста, проехавшего по мосту Влюбленных в Тюмени и выложившего видеоролик в социальную сеть, привлекли к административной ответственности, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"22-летний водитель привлечен к административной ответственности за езду по тротуару и за отсутствие полиса ОСАГО со штрафом в две тысячи рублей. Он пояснил, что его поездка по мосту Влюбленных "просто вечерние покатушки, какое-то разнообразие", – рассказали в ГИБДД.

Отметим, в 2021 году водитель совершил 11 нарушений правил дорожного движения, среди которых проезд на красный сигнал светофора, незаконная тонировка и даже ДТП по его вине. Семь штрафов не оплачены.

Исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер провел профилактическую беседу с водителем, объяснив, что все его передвижения по городу теперь будут под особым контролем. Также в ГИБДД возьмут на контроль оплату штрафов автомобилиста.