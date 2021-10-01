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Личность проехавшего по мосту Влюбленных водителя устанавливают в Тюмени

Происшествия, 12:43 10 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Личность водителя, который проехал по пешеходному мосту Влюбленных в Тюмени, устанавливают сотрудники ГИБДД.

Видео, снятое из салона автомобиля, появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как автомобилист под музыку едет вечером по путепроводу.

"Проводится проверка. Личность водителя устанавливается", — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Автомобилисту грозит штраф за езду по тротуару. Как отмечает спикер, такие водители зачастую допускают и другие нарушения. Он будет проверен по всем базам. Автоинспекторы обратят внимание на то, оплачивает ли он штрафы или нет, как тонирована машина.

"Если рассматривать таких водителей, обычно много нарушений выявляется. Бывает, у людей нет права управления транспортом, либо они были лишены его", – заключила Анжела Борисова.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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