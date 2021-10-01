В Тюменской области 8,5 тысяч семей получили материнский капитал в 2021 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

8,5 тысяч семей в Тюменской области получили материнский капитал в 2021 г. в проактивном режиме.

По информации отделения ПФР по Тюменской области, после появления ребенка материнский капитал оформляется автоматически и семья может приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд делает самостоятельно.

"Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, поступают в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. По поступившим данным, Пенсионный фонд принимает решение об оформлении сертификата на материнский семейный капитал. После этого, данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе и направляются в личный кабинет мамы на сайте фонда или портале госуслуг. Сертификат подписан электронной цифровой подписью. Его можно сохранить на свой компьютер, направить на адрес электронной почты и распечатать", - рассказали специалисты.

Добавим, программа материнского капитала продлена по 31 декабря 2026 г.

Получить дополнительную консультацию можно по региональному телефону контакт-центра отделения ПФР по Тюменской области: 8-800-600-01-82.