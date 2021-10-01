В тюменском аэропорту Рощино подготовили технику к зиме

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Более 20 единиц техники готовы к работе по подготовке аэродрома к полетам самолетов зимой, в любых метеоусловиях. Это показал ежегодный смотр техники. Об этом аэропорт Рощино написал в своем Instagram.

В этот раз машина Mercedes-Benz ACTROS будет применяться для распределения реагентов шириной обработки до 24 метров. Для уборки снега работники используют шнекороторные машины марки R-1000, SCHMIDT SUPRA 4001. Тракторы марки VALTRA, укомплектованные навесным оборудованием: щетки, плуги, ножи направят на очистку снежных накатов.

Для подогрева двигателей самолетов и прогрева салона в аэропорту используют шесть единиц моторных подогревателей типа АИСТ-9С и УМП-350.

Напомним, аэропорт Рощино в переходом на осенне-зимнее расписание, откроет новые рейсы. С октября 2021 г. по март 2022 г. авиакомпания "ИрАэро" запустит самолеты по маршруту Новый Уренгой – Баку – Новый Уренгой – Уфа, NordStar - по маршруту Норильск - Тюмень - Самара. Компания "Икар" направит свои самолеты из Тюмени в Нижнекамск два раза в неделю.

AZUR air планирует выполнение полетов в Каир, а S7 – в Ош (Киргизия) один раз в неделю.

По словам экспертов, зимой наибольшей популярностью у жителей Тюменской области пользуются направления: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, города ЯНАО и ХМАО, страны Юго-Восточной Азии - Пхукет, Камрань, ОАЭ.

Анжела Лебедева