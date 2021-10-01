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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

После инъекции витаминов у тюменки развился анафилактический шок

Общество, 17:03 12 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медики спасли жизнь 47-летней тюменке с анафилактическим шоком. Женщина, медработник по образованию сделала себе внутримышечно инъекцию витамина, но возникла сильная аллергическая реакция, сообщает пресс-служба станции скорой помощи.

Муж и сын сразу вызвали скорую помощь, бригада прибыла спустя 10 минут. Медики опасались ухудшения состояния, поэтому у них все было готово для проведения реанимации: дефибриллятор, реанимационный набор.

"Стремительно упавшее давление, развитие острой сосудистой, дыхательной недостаточности — все это требовало максимально быстрых действий, - рассказал фельдшер Глеб Тихонов. - Оказание помощи начали с противошоковой терапии, параллельно проводили инфузионную терапию для восполнения объема циркулирующей крови".

пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» | Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»

Когда через 15 минут состояние пациентки удалось стабилизировать, женщину экстренно доставили областную клиническую больницу № 1.

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