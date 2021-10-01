Трое детей пострадали при пожаре на улице Николая Гондатти в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трое детей пострадали при пожаре в одной из квартир дома № 1 на ул. Николая Гондатти в Тюмени ночью 13 октября. Прокуратура Тюменской области организовала проверку, сообщает надзорный орган.

Дети четырех, шести и восьми лет госпитализированы: старший ребенок - с ожогами 1, 2 степени, младшие – с отравлением продуктами горения. Родителей во время пожара дома не было.

Возгорание произошло около 3 часов. Причина пожара устанавливается.

"Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Ленинского административного округа провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также о противопожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – сообщили в ведомстве.