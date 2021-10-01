В Ишиме началась реставрация музея Ершова

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Реконструкция второй половины здания музея Ершова началась в Ишиме. Средства на ремонт выделены из областного бюджета. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала заведующая культурным учреждением Надежда Проскурякова.

Часть здания была построена в 1863 году, ее реконструировали в 2007 году. Вторая половина музея, которой исполнилось 110 лет, обретет вторую жизнь сейчас.

"Нужно до холодов сделать фундамент, подвести нижние венцы, в 2022 году заменить кровлю, оконные проемы и пол. Работы много, но мы справимся", - подчеркнула музейщик.

Надежда Проскурякова рассказала, что раньше дом принадлежал женской гимназии, на сегодняшний день это единственное сохранившееся здание, построенное при участии Петра Ершова, и один из немногих уцелевших деревянных памятников архитектуры в Тюменской области.

По ее словам, после реконструкции работники музея мечтают расширить экспозицию про знаменитого сказочника и разместить ее в трех залах. А также открыть музей занимательных наук, где дети смогут проводить физические и химические опыты, участвовать в различных научных интерактивах.

После ремонта благоустроят и прилегающее пространство. Вокруг здания разобьют сквер для малышей и мам с колясками. Там, в самом центре города, установят сказочные скульптуры и небольшие архитектурные формы. Уютный уголок станет новым местом притяжения для ишимцев.

Инна Кондрашкина