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Роботы рассказали тюменским школьникам о железнодорожной безопасности

Общество, 17:35 13 октября 2021

пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

Железный человек, робот-трансформер Бамблби и тюменские железнодорожники рассказали детям со станций Войновка и Винзили правила безопасного поведения в зоне движения поездов, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Артисты в костюмах популярных персонажей комиксов и фильмов провели с ребятами викторину на знание правил безопасности на железной дороге. После чего все участники акции нанести на асфальт предупреждающие надписи с помощью специальных трафаретов и баллончиков с краской.

Яркие напоминания: "Осторожно, поезд!", "Сними наушники и капюшон", "Возьми маму за руку" и "Берегись поезда" разместили в Тюмени на платформе рядом с пешеходным переходом по ул. Монтажников и вблизи остановочного пункта на ст. Винзили.

Подобные выездные уроки для школьников младших и средних классов будут организованы в течение всего учебного года.

В ведомстве напомнили, что с начала 2021 года в границах Свердловской железной дороги пострадали пять детей, трое из которых погибли.

пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

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# детская безопасность , поезда , СвЖД

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