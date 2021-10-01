В Тюменской области введут скрытое патрулирование на дорогах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Скрытое патрулирование введут на дорогах Тюменской области. За водителями будут наблюдать сотрудники ГИБДД в машинах без опознавательных знаков.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника регионального управления ГИБДД Андрей Миллер на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 13 октября.

"Будет использован служебный автомобиль без опознавательных знаков с видеорегистратором. Инспекторы дорожно-патрульной службы будут ездить по определенному маршруту и фиксировать факты нарушений на дорогах. Такой формат работы влияет, прежде всего, на сознательность автомобилистов. Водитель будет понимать, что за ним следят не только инспекторы ДПС и камеры, но и ведется контроль в потоке", — поделился Андрей Миллер.

Патрули будут ездить не только в областном центре, но и на федеральных дорогах.

Инна Пахомова