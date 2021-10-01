Карантин по высокопатогенному гриппу птиц установлен в Бердюжском районе
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Карантин по высокопатогенному гриппу птиц установлен в с. Уктуз Бердюжского района. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор 13 октября.
Как передает оперштаб региона, зона наблюдения – территории сёл Мурашово и Полднево, деревень Шашмурина и Кушлук Бердюжского района Тюменской области.
Карантин устанавливается до принятия решения о его отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы.
Полный перечень ограничительных мероприятий, связанных с карантином, публикуется на портале правовой информации.