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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Карантин по высокопатогенному гриппу птиц установлен в Бердюжском районе

Общество, 19:11 13 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Карантин по высокопатогенному гриппу птиц установлен в с. Уктуз Бердюжского района. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор 13 октября.

Как передает оперштаб региона, зона наблюдения – территории сёл Мурашово и Полднево, деревень Шашмурина и Кушлук Бердюжского района Тюменской области.

Карантин устанавливается до принятия решения о его отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы.

Полный перечень ограничительных мероприятий, связанных с карантином, публикуется на портале правовой информации.

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# Бердюжский район , карантин , птичий грипп

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