Карантин по высокопатогенному гриппу птиц установлен в Бердюжском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Карантин по высокопатогенному гриппу птиц установлен в с. Уктуз Бердюжского района. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор 13 октября.

Как передает оперштаб региона, зона наблюдения – территории сёл Мурашово и Полднево, деревень Шашмурина и Кушлук Бердюжского района Тюменской области.

Карантин устанавливается до принятия решения о его отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы.

Полный перечень ограничительных мероприятий, связанных с карантином, публикуется на портале правовой информации.