На перфоконференции в Тюмени обсудят, как "мутирует" город

| Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Перфоконференция "Искусство и город: взаимные мутации" пройдет в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени с 22 по 23 октября.

"Искусство в XXI веке выходит за рамки галерей и мастерских, начинает существовать в контексте города и мира. Встречается повсюду — на стенах городских пятиэтажек и в университетских аудиториях. Город "мутирует", но как именно? Это обсудят художники, кураторы, ученые, философы, представители администрации на конференции в перформативном формате", — рассказали организаторы.

Перфоконференция объединит современную звуковую импровизацию, лекцию и видеоарт-инсталляцию. Куратор проекта — Герман Преображенский.

События в рамках конференции параллельно пройдут и в "Конторе", и Институте социально-гуманитарных наук ТюмГУ. В программе — загадочная "Тайная комната профессора Богомякова", открытая дискуссия о проблемных кейсах взаимодействия города с современным искусством, объектная городская фотография тюменской художницы Лады Ладной.

В холле четвертого этажа СоцГума — фотоэкспозиция Дэвида Дюссо и Алексея Керкина "Изнанка. Inside Out", комикс-чтения от группы "Космическая корова", перформанс группы Никиты Герасимова, artist-talk с художниками и нойз-сет от Евгения Писарченко и Константина Рослякова. Чтобы попасть туда, необходим паспорт.

С полной программой можно ознакомиться в сообществе "Конторы пароходства". Зарегистрироваться на первый день можно по ссылке. Зарегистрироваться на второй день — здесь.

Возрастное ограничение: 12+.