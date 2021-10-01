Contour о хобби выпустил тюменский мультицентр "Контора пароходства"

| Фото: предоставлено мультицентром "Контора пароходства" | Фото: предоставлено мультицентром "Контора пароходства"

600 экземпляров третьего выпуска журнала Contour о креативных индустриях издал тюменский мультицентр "Контора пароходства". Тема номера — хобби.

"В этот раз мы решили порассуждать, какое место хобби занимает в жизни взрослого человека, как его найти, какое значение оно имеет, в том числе психологическое. В Contour мы говорим о развитии креативных индустрий и современного искусства в России, пишем о создателях в Тюменской области. В журнале 70 страниц и небольшие бонусы-подарки в виде плаката и открыток", — рассказала руководитель PR-отдела мультицентра "Контора пароходства" Юлия Киселева.

Приобрести третий выпуск журнала Contour можно как в мультицентре, так и в нескольких магазинах города. Полный список точек представлен по ссылке.

По словам Юлии Киселевой, принять участие в создании журнала могут все желающие. Авторы, иллюстраторы, дизайнеры, фотографы смогут найти контакты для связи на сайте журнала. Система вознаграждения команды еще в разработке.

"После выпуска первого номера команда Contour уже объявляла открытый набор авторов журнала. Мы получили заявки от людей из Тюмени и других городов. По итогам тестового задания выбрали авторов, которые писали тексты для второго и третьего номера. Они участвуют в разработке идей, а сейчас готовят зимний выпуск Contour", — заключила она.

Contour — это печатный журнал "Конторы пароходства" про креативные индустрии в России. Первый выпуск вышел в январе 2021 года и был посвящен самой "Конторе". Авторы пишут про творческие проекты, искусство и события.

Инна Пахомова