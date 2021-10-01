Тюменцы на форуме Gifts time узнали о продвижении проектов, формировании HR-бренда

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Продвижение федеральных и региональных проектов, формирование HR-бренда и создание мерча, которым действительно пользуются, обсуждали эксперты из Тюмени, Москвы и Минска на образовательном форуме Gifts time в мультицентре "Контора пароходства" 14 октября.

Руководитель центра коммуникаций тюменского консалтингового агентства GMK Виктория Белявская поделилась опытом продюсирования фильмов "Сценарии жизни" и проекта "Диалоги о городе".

""Сценарии жизни" — это большой федеральный проект, который мы запустили в этом году. Это первый документальный фильм о российском девелопменте. Идея фильма возникла у меня во время пандемии, когда дом стал одновременно и первым, и вторым, и третьим местом, то есть местом, где мы живем, работаем и проводим время", — отметила она.

Над созданием фильма работал продюсерский центр BAZA. По словам Белявской, у команды проекта получился фильм-исследование, который позволяет не только посмотреть на рынок с точки зрения девелоперов, но и увидеть его глазами клиентов.

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Закрытые показы "Сценариев жизни" прошли в Москве, Тюмени, Сочи, Краснодаре, Казани, Воронеже и Екатеринбурге, в совокупности его увидели 700 человек. "Фильм оказался лакмусовой бумажкой, каждый находил в нем то, что его беспокоит. Мы приезжали в город, показывали картину профессиональному сообществу, и люди очень по-разному реагировали на него. Оказалось, что исследование не заканчивается на этапе съемки фильма, а продолжается и после", — уверена Виктория Белявская.

После закрытых показов фильм появился на платформах "Кинопоиск HD" и IVI, а также на YouTube, где к сегодняшнему дню его просмотрели более 18 тысяч раз.

Темами лекций форума Gifts time стали создание востребованного мерча для компании, HR-бренда, работающий продакшн в компании и секреты проведения успешного мероприятия.

Так, по мнению экспертов, при разработке корпоративного мерча важна такая характеристика, как уникальность подарка и хотя бы 80% потребность.

Качественный подарок среди других будет отличать тщательно проработанный дизайн-концепт вещи, оригинальное нанесение, а также новизна товара или продукта. Оригинальности добавят и коллаборации при создании вещи с объединениями, занимающимися искусством, и компаниями, которые ведут благотворительную деятельность. Специалисты напомнили и о таких универсальных трендах в маркетинге, как работа с экоповесткой и ориентация на гаджеты.

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В малом зале "Конторы пароходства" работала выставка-продажа новинок бизнес-сувениров компаний из Москвы, Тюмени и Минска.

Влада Нерадовская