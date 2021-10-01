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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Россия возобновляет авиасообщения с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ

Общество, 15:39 14 октября 2021

аэропорт Рощино в Instagram, Алексей Туркин

Россия возобновляет авиасообщения с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ, сообщает федеральный оперштаб.

Снимаются ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов России, где возобновлены международные полеты, в пункты Египта – города Хургада и Шарм-эш-Шейх.

С 9 ноября 2021 г. возобновляется регулярное авиасообщение на взаимной основе со государствами: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция, Таиланд. Важно отметить, что граждане РФ смогут полететь в данные страны при наличии прививки от новой коронавирусной инфекции.

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# авиаперевозки , самолет

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