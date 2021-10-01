В Ялуторовске стартовал проект "Черлидинг в каждую школу"

АНО "Точка" Ялуторовск АНО "Точка" Ялуторовск

Старт проекту "Черлидинг в каждую школу" дали в Ялуторовске. Пробные занятия прошли в пяти школах города. В них приняли участие более 250 школьников.

Мастер-класс для школьников провели автор проекта, руководитель Центра поддержки и развития культуры и спорта "Точка" Ялуторовска Светлана Ефимова и чемпион России, мира, тренер и руководитель спортклуба "Victory", Тюмень Виктор Ерошенко.

"Школы сами отбирают из числа участников лучших и тех, кто готов будет представить образовательное учреждение на областных соревнованиях в феврале. Уже есть школы, которые определились с участниками своих сборных, подготовили танцевальные связки, что радует. Готовить учащиеся номер будут самостоятельно. В программе обязательно должна быть кричалка и постановка в стиле "Чирлидинг". Возрастных ограничений по составу нет. Мы будем сопровождать команды онлайн", - говорит Ефимова.

Напомним, Светлана Ефимова по итогам форума УТРО в 2021 году получила самый большой грант на реализацию проекта - 1 млн рублей.

20 школ Тюменской области станут участниками проекта "Черлидинг в каждую школу". Занятия пройдут в школах Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Голышманово, сел Исетское и Омутинское.

Мастер-классы продолжатся до 1 декабря. Соревнования между командами "Школьная лига" пройдут с декабря 2021 г. по февраль 2022 г.

Анжела Лебедева