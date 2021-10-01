Более 30 хореографических коллективов соберутся на фестивале SOMA

| Фото: из сообщества "SOMA / фестиваль хореографических спектаклей" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "SOMA / фестиваль хореографических спектаклей" во ВКонтакте

Более 30 хореографических коллективов со всей страны соберет фестиваль SOMA, который пройдет в Тюмени с 4 по 7 ноября. Площадками проведения станут Молодежный театральный центр "Космос" и "Мастерская современного танца", сообщает региональный департамент культуры.

Вместе с основной программой можно будет посетить мастер-классы экспертов фестиваля, баттлы и спектакли особой гостевой программы. В этом 2021 году фестиваль расширил возможности. Дополнительным проектом стали открытые мастер-классы для участников и их руководителей экспертов по разным направлениям SOMA classes. В новом формате состоится SOMA battle — в этом году победитель впервые получит денежный приз.

В основной программе фестиваля зрители увидят выступления хореографических коллективов и сольных исполнителей, занимающихся разными жанрами хореографического искусства. Профессионалов выделят в отдельную номинацию SOMA pro. Вход на спектакли свободный.

"В программу прошли уже 20 спектаклей-участников в трех номинациях. Мы не хотим пропустить достойные спектакли, поэтому призываем коллективы скорее подать заявку. Количество мест ограничено", — отмечает директор фестиваля SOMA Александра Балецкая.

Прием заявок на участие в фестивале продлится до 24 октября.

Международный фестиваль хореографических спектаклей SOMA проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, департамента культуры Тюменской области и молодежного театрального центра "Космос".