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На озере Чемпионов под Тюменью разобьют аллею Памяти

Общество, 16:43 15 октября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Аллея Памяти появилась на озере Чемпионов под Тюменью. По замыслу организаторов акции всего здесь посадят 1 тыс. 418 молодых сосен и рябин - ровно столько дней продолжалась Великая Отечественная война.

Как рассказал руководитель Тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде Андрей Агарков, подготовка площадки под посадку деревьев началась еще летом: территорию отсыпали, завезли чернозем.

Посадки продлятся несколько дней, принимать участие в них будут до 20 человек ежедневно, это неравнодушные тюменцы, спортсмены, общественные деятели.

"Совсем скоро, через несколько лет, вокруг озера будет аллея", - рассказал сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов

"Посадочного материала очень много, более тысячи саженцев, но и этого может не хватить. Погода нам благоволит, будем заниматься этим каждый день", - добавил Алексей Агарков.

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Николай Ступников

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# Аллея памяти , озеро Чемпионов

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