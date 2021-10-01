Тоболяк получил три года лишения свободы за покупку трех граммов наркотика

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Мужчину, виновного в приобретении более 3 гр. мефедрона, осудили в Тобольске, сообщает региональная прокуратура.

В июне 2021 года сотрудники полиции на 253 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск остановили транспортное средство. В ходе досмотра у 23-летнего пассажира был обнаружен пакетик с мефедроном.

Суд назначил подсудимому три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.