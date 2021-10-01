Тюменцев приглашают на встречу с писателем Павлом Креневым

| Фото: с сайта Международного литературного фестиваля им. Максима Горького (архив) | Фото: с сайта Международного литературного фестиваля им. Максима Горького (архив)

Встреча с лауреатом всероссийских и международных литературных премий Павлом Креневым начнется в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) в Тюмени 19 октября в 14 часов, сообщает департамент культуры администрации города.

Автор расскажет о своих книгах и ответит на вопросы посетителей. Павел Кренев знакомит читателей с особенностями быта, судьбами и характерами жителей Русского Севера – побережья Белого моря, где прошло его детство.

Писатель родился в 1950 году в Архангельской области. Окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета, работал в СМИ, служил в органах государственной безопасности, занимался научной работой. Сейчас он — секретарь правления и руководитель отдела внешних связей Союза писателей России.

Первая книга его прозы "Река детства" вышла в 1985 году. Павел Кренев – автор более 20 сборников рассказов и повестей: "Под Большой медведицей", "Краски моего моря", "Девятый", "Поздней осенью, на Казанскую...", "Светлый-пресветлый день" и других.

Записаться необходимо по телефонам: 32-27-12, 33-14-02. Возрастное ограничение: 12+.