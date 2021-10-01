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Отборочный тур фестиваля "Димитриевская суббота" стартует в Тюмени

Общество, 11:37 18 октября 2021

Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Отборочный тур Международного молодежного конкурса патриотической песни "Димитриевская суббота" состоится в Тюмени 19 и 20 октября. Торжественное открытие мероприятия состоится во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) 19 октября, начало - в 11 часов, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

В 27-й раз конкурс соберет талантливых вокалистов, которые поделятся своим творчеством в номинациях: "Исполнители песен 14-17 лет", "Исполнители песен 18-35 лет", "Вокальные группы 14-17 лет", "Вокальные группы 18-35 лет" и "Профильный вокал".

На сцену выйдут более 60 исполнителей патриотической песни и вокальных коллективов города Тюмени.

Выступления артистов оценят поэт, музыкант, композитор Сергей Дьяконов-Дьяченков, режиссер Владимир Федоренко, преподаватель эстрадно-джазового вокала Регина Багуманова и священник, регент хора Тюменского духовного училища Александр Вишняков.

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# Димитриевская суббота

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