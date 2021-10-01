  • 16 октября 202116.10.2021суббота
  • USD71,2371
    EUR82,7276
  • В Тюмени 5..7 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ялуторовские проекты победили в региональном этапе премии Russian Event Awards

Общество, 11:08 16 октября 2021

администрация Ялуторовска | Фото: администрация Ялуторовска

Проекты "Сибирский карнавал" в номинации "Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал" и "Ялуторовский острог" в номинации "Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия" стали лучшими в финале регионального этапа X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Уральского и Приволжского федеральных округов. Он завершился в Перми, награды получили специалисты дома культуры "Арт-Вояж", сообщает администрация Ялуторовска.

На премию претендовали 273 проекта из 19 регионов Урала и Приволжья. Итоги подводились с участием авторов сильнейших проектов. Ялуторовчане также заняли второе место в номинации "Лучшее детское туристическое событие" с мероприятием "Приключение-бродилки "Масленичный разгуляй". Бронзовым призером в номинации "Лучшее событие в области гастрономического туризма" стал народный праздник "Августовские спасы".

Финал X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards проходит 15-17 ноября в Ульяновске.

С 2021 года итоги Национальной премии Russian Event Awards и Всероссийского конкурса "Туристический сувенир" будут учитываться при составлении рейтинга событийного потенциала регионов России, который составляет Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Russian Event Awards , туризм , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:02 16.10.2021Первый в регионе казачий центр откроют в Ишиме до конца 2021 года
14:51 16.10.2021Тюменские автолюбители могут присоединиться к акции #ОсеньБезДТП
14:03 16.10.2021Смерть 21 человека с COVID-19 зафиксировали в Тюменской области
12:01 16.10.2021В Тюменском районе собственникам компенсируют ущерб от изъятия домашней птицы