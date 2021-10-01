Фестиваль "комикVдеревне" пройдет в тюменском Космосе

Фото: Дом вверх дном во ВКонтакте Фото: Дом вверх дном во ВКонтакте

Фестиваль "комикVдеревне" состоится в молодежном театральном центре "Космос" 24 октября в 19 часов. Участники выступят на одной сцене с известным комиком с ТНТ Русланом Мухтаровым. Вход бесплатный.

Выступления будут посвящены стереотипам о жизни в селе, которые комики собирали во время поездок по области. Вход на событие свободный, только нужна предварительная регистрация.

"Я сам из села и знаю, что большинство людей живущих там не воспринимает критику. Поэтому я решил, что нужно просто высмеивать моду на плохое среди молодежи. В голове совпало, что через современное творчество – stand up, можно доносить позитивные тренды и вообще всё, что ты хочешь. Не упрекать, не бить по рукам, а высмеивать вредные привычки. Через шутку очень легко можно обратить внимание молодежи на проблему, а главное – привлечь к ее решению", — поделился организатор фестиваля Федор Маслов с изданием Moi-portal.ru.

Напомним, что фестиваль стал победителем второй волны конкурса на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "ЦЕХ" 2021 года.