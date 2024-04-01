Александр Моор сообщил президенту о ситуации с паводком в Тюменской области

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Глава региона Александр Моор принял участие в совещании по вопросам ликвидации паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях с президентом Владимиром Путиным.

Губернатор отметил, что волна паводка в Тюменской области ещё не прошла. Подтоплено 155 домовладений в 20-ти населённых пунктах.

В настоящее время в регионе усилена группировка МЧС. Александр Моор поблагодарил за помощь всех земляков.