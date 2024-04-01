  • 24 апреля 202424.04.2024среда
  • USD93,2918
    EUR99,5609
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер северо-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Александр Моор сообщил президенту о ситуации с паводком в Тюменской области

Политика, 18:25 24 апреля 2024

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Глава региона Александр Моор принял участие в совещании по вопросам ликвидации паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях с президентом Владимиром Путиным.

Губернатор отметил, что волна паводка в Тюменской области ещё не прошла. Подтоплено 155 домовладений в 20-ти населённых пунктах.

В настоящее время в регионе усилена группировка МЧС. Александр Моор поблагодарил за помощь всех земляков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , Владимир Путин , паводок , совещание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:25 24.04.2024Александр Моор сообщил президенту о ситуации с паводком в Тюменской области
16:28 24.04.2024Александр Моор: после села Упорово паводок придет в Ялуторовск
16:06 24.04.2024Перечень наказов жителей депутатам VIII созыва утвердят на заседании гордумы
13:56 23.04.2024Владимир Якушев: паводковая ситуация в Уральском федеральном округе остаётся напряженной