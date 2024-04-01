Владимир Якушев: за объекты благоустройства в УФО проголосовали два миллиона человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 140 тысяч жителей Тюменской области сделали свой выбор с начала голосования за объекты благоустройства. Для голосования представлено семь проектов территорий в Ишиме, Тобольске и Тюмени.

В целом в регионах Уральского федерального округа в выборе объектов благоустройства, которые приведут в порядок в 2025 году, приняли участие два миллиона человек, сообщает пресс-служба полпредства.

"До завершения голосования за объекты благоустройства остались считаные дни. Кто ещё не принял в нём участие, призываю найти несколько минут и сделать свой выбор. Какими будут города, зависит от каждого из нас", – обратился к жителям Уральского федерального округа Владимир Якушев.

Регионы УФО представили для голосования 475 проектов территорий в 141 муниципальном образовании. Оставить свой голос за один из них можно до 30 апреля на сайте za.gorodsreda.ru с использованием учётной записи на сайте "Госуслуги" и через волонтёров.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства проводится по инициативе президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".







