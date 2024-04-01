  • 25 апреля 202425.04.2024четверг
  • USD92,5058
    EUR98,9118
  • В Тюмени 2..4 С 5 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Владимир Якушев: за объекты благоустройства в УФО проголосовали два миллиона человек

Политика, 16:51 25 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 140 тысяч жителей Тюменской области сделали свой выбор с начала голосования за объекты благоустройства. Для голосования представлено семь проектов территорий в Ишиме, Тобольске и Тюмени.

В целом в регионах Уральского федерального округа в выборе объектов благоустройства, которые приведут в порядок в 2025 году, приняли участие два миллиона человек, сообщает пресс-служба полпредства.

"До завершения голосования за объекты благоустройства остались считаные дни. Кто ещё не принял в нём участие, призываю найти несколько минут и сделать свой выбор. Какими будут города, зависит от каждого из нас", – обратился к жителям Уральского федерального округа Владимир Якушев.

Регионы УФО представили для голосования 475 проектов территорий в 141 муниципальном образовании. Оставить свой голос за один из них можно до 30 апреля на сайте za.gorodsreda.ru с использованием учётной записи на сайте "Госуслуги" и через волонтёров.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства проводится по инициативе президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".



Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# голосование , городская среда

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:51 25.04.2024Владимир Якушев: за объекты благоустройства в УФО проголосовали два миллиона человек
14:16 25.04.2024Молодёжная палата начнёт работу при Тюменской городской думе
18:25 24.04.2024Александр Моор сообщил президенту о ситуации с паводком в Тюменской области
16:28 24.04.2024Александр Моор: после села Упорово паводок придет в Ялуторовск