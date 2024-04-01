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Шесть общественных идей реализуют в селах Тобольского района

Общество, 20:53 19 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть общественных идей для реализации в 2024 году выбрали жители Тобольского района. Благоустроенные пространства появятся в деревнях Соколовка, Овсянникова, Ушакова, в поселке Ингаир и в селах Ермаково и Бизино.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

23 апреля начнется прием заявок на инициативные проекты от жителей района. Он завершится 31 мая. После конкурсного отбора, станет известно, какие проекты реализуют в 2025 году. О конкурсе можно узнать у глав поселений или на сайте.

Инициативное бюджетирование предполагает участие общественности. Организации и предприниматели помогают техникой и софинансируют проекты: это добавляет баллы при экспертном отборе. В зачёт идёт и поддержка населения - голоса, отданные за идею на портале госуслуг.

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# благоустройство

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