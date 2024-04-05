Демонтажные работы начались в сквере Леонида Згерского в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Демонтажные работы начались в сквере Леонида Згерского в Тюмени в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Там убрали старую плитку. Со следующей недели начнется подготовка основания под будущие площадки и тротуары. Для мощения пешеходных дорожек будут использовать клинкерный кирпич. Этот керамический материал из специального вида глины доставят в Тюмень из Санкт-Петербурга. Строителям также предстоит устранить дренажные колодцы, систему автополива, подсветку, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

После завершения благоустройства в сквере, который расположен напротив Тюменской филармонии, появится небольшая сцена для выступлений и проведения мероприятий, арт-объект "Виолончель". На этом инструменте играл первый директор Тюменской филармонии, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Тюмени, заслуженный работник культуры России Леонид Згерский. Также там появятся деревья и кустарники.

В 2025 году в областной столице благоустроят еще пять общественных озелененных пространств. Познакомиться с разработанными для них дизайн-проектами и проголосовать за понравившиеся можно на платформе Минстроя России.