  • 5 апреля 20245.04.2024пятница
  • В Тюмени 11..13 С 1 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Демонтажные работы начались в сквере Леонида Згерского в Тюмени

Общество, 18:29 05 апреля 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Демонтажные работы начались в сквере Леонида Згерского в Тюмени в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Там убрали старую плитку. Со следующей недели начнется подготовка основания под будущие площадки и тротуары. Для мощения пешеходных дорожек будут использовать клинкерный кирпич. Этот керамический материал из специального вида глины доставят в Тюмень из Санкт-Петербурга. Строителям также предстоит  устранить дренажные колодцы, систему автополива, подсветку, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

После завершения благоустройства в сквере, который расположен напротив Тюменской филармонии, появится небольшая сцена для выступлений и проведения мероприятий, арт-объект "Виолончель". На этом инструменте играл первый директор Тюменской филармонии, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Тюмени, заслуженный работник культуры России Леонид Згерский. Также там появятся деревья и кустарники.

﻿

В 2025 году в областной столице благоустроят еще пять общественных озелененных пространств. Познакомиться с разработанными для них дизайн-проектами и проголосовать за понравившиеся можно на платформе Минстроя России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благоустройство

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:38 05.04.2024Представителям органов рыбоохраны Тюменской области вручили награды и благодарственные письма
20:18 05.04.2024Второй концерт фестиваля имени Михаила Глинки покажут в виртуальных концертных залах области
19:43 05.04.2024Медики Казанского района спасли десятимесячного ребенка, проглотившего батарейку
19:06 05.04.2024Около восьми километров дорог отремонтируют в Абатском районе