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Водитель иномарки сбежал с места аварии на улице Пермякова в Тюмени

Происшествия, 13:50 17 октября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пассажирка автомобиля Toyota Auris пострадала в аварии в районе автошколы на ул. Пермякова в Тюмени 17 октября. На съезде с Пермяковского моста столкнулись Volkswagen Polo и Toyota Auris.

"По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo не выдержал безопасную дистанцию. Произошло столкновение. Водитель Polo бросил автомобиль и покинул место ДТП", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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