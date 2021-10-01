Водитель иномарки сбежал с места аварии на улице Пермякова в Тюмени
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Пассажирка автомобиля Toyota Auris пострадала в аварии в районе автошколы на ул. Пермякова в Тюмени 17 октября. На съезде с Пермяковского моста столкнулись Volkswagen Polo и Toyota Auris.
"По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo не выдержал безопасную дистанцию. Произошло столкновение. Водитель Polo бросил автомобиль и покинул место ДТП", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Обстоятельства выясняются.
Инна Пахомова