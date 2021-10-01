Водитель иномарки сбежал с места аварии на улице Пермякова в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пассажирка автомобиля Toyota Auris пострадала в аварии в районе автошколы на ул. Пермякова в Тюмени 17 октября. На съезде с Пермяковского моста столкнулись Volkswagen Polo и Toyota Auris.

"По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo не выдержал безопасную дистанцию. Произошло столкновение. Водитель Polo бросил автомобиль и покинул место ДТП", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.



| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова