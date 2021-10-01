  • 18 октября 202118.10.2021понедельник
  • USD71,2371
    EUR82,7276
  • В Тюмени 8..10 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В России пособие по уходу за ребенком составит 31 тыс. 282 рубля в 2022 году

Общество, 13:11 18 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В России максимальный размер пособия по уходу за ребенком с февраля 2022 года составит 31 тыс. 282 рубля, сообщает РИА Новости.

Это следует из заключения Счетной палаты "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов". Сейчас максимальный размер пособия - 29,6 тыс. рублей. Согласно документу, для увеличения пособия из бюджета выделят 169,5 млрд рублей.

С 1 февраля 2022 года проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8%, до 19 тыс. 981 рубля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пособия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:21 18.10.2021Среднестатистический тюменец будет копить на новый автомобиль более семи лет
13:11 18.10.2021В России пособие по уходу за ребенком составит 31 тыс. 282 рубля в 2022 году
13:01 18.10.2021В Тюменскую область прибыла сводная группировка МЧС России для борьбы с птичьим гриппом
12:53 18.10.2021Тюменские офтальмологи проведут высокотехнологичные операции в режиме онлайн