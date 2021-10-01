В России пособие по уходу за ребенком составит 31 тыс. 282 рубля в 2022 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В России максимальный размер пособия по уходу за ребенком с февраля 2022 года составит 31 тыс. 282 рубля, сообщает РИА Новости.

Это следует из заключения Счетной палаты "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов". Сейчас максимальный размер пособия - 29,6 тыс. рублей. Согласно документу, для увеличения пособия из бюджета выделят 169,5 млрд рублей.

С 1 февраля 2022 года проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8%, до 19 тыс. 981 рубля.