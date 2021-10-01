В Тюмени пройдет Всероссийская конференция к 300-летию прокуратуры
Всероссийская научно-практическая конференция "Прокуратура Российской Федерации: от вековых традиций к современным условиям деятельности", посвященная 300-летию прокуратуры, пройдет в ТюмГУ (ул. Володарского, 6, Белый зал) 19 октября в 10 часов, сообщает областное надзорное ведомство.
Программу откроет пленарное заседание и продолжит работа в секциях в форме тематических дискуссий и круглых столов.
Российские ученые, преподаватели и аспиранты ведущих юридических вузов и научных учреждений, прокурорские работники и ветераны органов прокуратуры, представители органов власти и местного самоуправления обсудят роль органов прокуратуры в противодействии коррупции. Рассмотрят историю суда присяжных и современные требования.
Кроме того, темами конференции станут эффективность взаимодействия прокурорского надзора и общественного контроля. Также участники рассмотрят проблемы квалификации и особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий.