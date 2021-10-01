В Тюмени пройдет Всероссийская конференция к 300-летию прокуратуры

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Всероссийская научно-практическая конференция "Прокуратура Российской Федерации: от вековых традиций к современным условиям деятельности", посвященная 300-летию прокуратуры, пройдет в ТюмГУ (ул. Володарского, 6, Белый зал) 19 октября в 10 часов, сообщает областное надзорное ведомство.

Программу откроет пленарное заседание и продолжит работа в секциях в форме тематических дискуссий и круглых столов.

Российские ученые, преподаватели и аспиранты ведущих юридических вузов и научных учреждений, прокурорские работники и ветераны органов прокуратуры, представители органов власти и местного самоуправления обсудят роль органов прокуратуры в противодействии коррупции. Рассмотрят историю суда присяжных и современные требования.

Кроме того, темами конференции станут эффективность взаимодействия прокурорского надзора и общественного контроля. Также участники рассмотрят проблемы квалификации и особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий.