Полпред Владимир Якушев поздравил победителей окружного финала конкурса "Лидеры России"

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Полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев поздравил победителей окружного финала конкурса "Лидеры России". Ими стали 12 человек в треке "Бизнес и промышленность" и восемь - "Государственное управление". Это участники из пяти регионов, входящих в состав округа, сообщает пресс-служба полпредства.

Обращаясь к суперфиналистам Якушев сказал: "Знаю, сколько сил вам пришлось приложить, и какие трудности преодолеть на пути к победе. Но ваш путь только начинается: и я говорю не о грядущем суперфинале, а о планомерной, требующей постоянной самоотдачи работе над собой. Уверен, что вас всех ждет большое будущее. К тому же многие из вас пришли на конкурс ради нового импульса в карьере и жизни, и это совершенно нормально. Однако без постоянного стремления стать лучше, узнавать новое и расширять свои горизонты настоящей самореализации достичь будет трудно. Помните: нет предела совершенству! Будущее России в ваших руках".

В треке "Бизнес и промышленность" победителями признаны пять представителей Свердловской области: Павел Домрачев, Евгения Кривоногова, Дмитрий Кузнецов, Ольга Кузьменко и Вадим Миронов. Тюменцы - Андрей Валицкий, Александр Мильке и Евгений Ямщиков. Из Челябинской области - Вячеслав Вагин и Евгений Селецкий. ХМАО-Югра - Марс Ильхужин и Алексей Петруша.

В треке "Государственное управление" победу одержали: Лев Аристов, Свердловская область; Эльвира Батурина, Тюмень; Артур Латыпов и Евгений Филиппов, Югра; Олег Клочков, Андрей Козлов, Александр Норка, Кирилл Скороходов, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Всего в региональном этапе конкурса "Лидеры России", который прошел в Екатеринбурге с 14 по 17 октября участвовали 267 финалистов из всех регионов УФО.

Суперфинал конкурса "Лидеры России" пройдет в 2022 году.