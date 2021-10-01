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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области заболеваемость ОРВИ среди детей снизилась на 12%

Общество, 09:51 19 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заболеваемость ОРВИ среди детей в Тюменской области снизилась на 12% с 11 по 17 октября. В целом заболеваемость сохранилась на уровне предыдущей недели и превышает недельный эпидемический порог 41%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Среди заболевших выделены в основном вирусы не гриппозной этиологии, зарегистрирован один случай гриппа A(H3N2) - гонконгский.

"Напоминаем, что лучшей защитой от гриппа является вакцинация. Успеть поставить прививку нужно с сентября по ноябрь, то есть до того, как инфекция начнет распространяться", - говорят эксперты.

Всего в Тюменскую область поставлено более 543 тыс. доз вакцины против гриппа для иммунизации детского и взрослого населения. Уже привито около 400 тыс. человек, в том числе более 127 тыс. детей.

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# грипп , ОРВИ

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