В Тюменской области заболеваемость ОРВИ среди детей снизилась на 12%
Заболеваемость ОРВИ среди детей в Тюменской области снизилась на 12% с 11 по 17 октября. В целом заболеваемость сохранилась на уровне предыдущей недели и превышает недельный эпидемический порог 41%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Среди заболевших выделены в основном вирусы не гриппозной этиологии, зарегистрирован один случай гриппа A(H3N2) - гонконгский.
"Напоминаем, что лучшей защитой от гриппа является вакцинация. Успеть поставить прививку нужно с сентября по ноябрь, то есть до того, как инфекция начнет распространяться", - говорят эксперты.
Всего в Тюменскую область поставлено более 543 тыс. доз вакцины против гриппа для иммунизации детского и взрослого населения. Уже привито около 400 тыс. человек, в том числе более 127 тыс. детей.