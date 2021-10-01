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В Ишиме реставрацию фасада музея Ершова завершат до конца 2021 года

Общество, 18:19 19 октября 2021

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Строители приступили к заливке фундамента и кирпичной кладке цоколя второй половины здания музея имени Ершова. В этом году в ходе реставрационных работ специалисты поработают над фасадом, в следующем — восстановят кровлю, оконные проемы и пол. Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказал глава Ишима Федор Шишкин.

"Фасад будет таким же, как на северной части здания. Запланировано и комплексное благоустройство территории вокруг музея — она станет продолжением Ершовского бульвара", — сообщил в своем посте Федор Шишкин.

пресс-служба администрации Ишима sun9-28.userapi.com sun2.sibirix.userapi.com ﻿

Он отметил, что здание музея Ершова — один из немногих уцелевших деревянных памятников архитектуры Ишима.

Средства на ремонт части музея, которому исполнилось 110 лет, выделили из областного бюджета. После реконструкции работники музея намерены расширить экспозицию про писателя Пера Ершова и разместить ее в трех залах.

Влада Нерадовская

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# музей , Петр Ершов , реставрация , Федор Шишкин

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