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В Тюменской области, Дагестане и Мурманске отмечен наибольший рост турпотока в 2021 году

Общество, 12:31 20 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самый большой прирост по количеству туристов в 2021 году отмечен в Дагестане, Тюменской и Мурманской областях. Такую оценку в ходе пресс-конференции высказал руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, генеральный директора национального туроператора "Алеан" Илья Уманский, сообщает ТАСС.

"Есть три региона, которые показали наибольшую динамику роста и вызвали наибольший интерес у россиян при том, что не обладают таким же большим номерным фондом и не способны выйти в лидеры туристских направлений с точки зрения емкости. По нашим данным, это Северный Кавказ, в лидерах которого Дагестан, Тюменская область и Мурманская область", - сказал он.

По данным РСТ, десятка топовых направлений останется без изменений по сравнению с прошлым годом.

Первое место - Краснодарский край, потом Московская область, следом Крым, Санкт-Петербург, Татарстан, Иркутская область, Екатеринбург, Алтай, Ставропольский край и Калининград.

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# Илья Уманский , туризм

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