Предприятие из Ялуторовска получило 300 млн рублей от Фонда развития промышленности

с личного аккаунта Антона Машукова с Instagram с личного аккаунта Антона Машукова с Instagram

Предприятие "Выбор-КСМ" из Ялуторовска, которое занимается производством тротуарной плитки и элементов благоустройства, получило 300 млн рублей от Фонда развития промышленности, группа ВЭБ.РФ.

Инвестиционный проект предприятия вошел в число 15 проектов страны, который воспользуется займом данного фонда.

Об этом директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков сообщил в своем Instagram.

Данные средства пойдут на увеличение производственных мощностей и покрытие дефицита газобетона и силикатных изделий на рынках Тюменской, Челябинской, Свердловской областей и Пермского края.

"Проект по производству тротуарной плитки имеет статус регионального инвестиционного проекта, что сэкономит инвестору более 50 миллионов рублей за счет налоговых льгот", - отметил Машуков.

По его словам, участником регионального инвестпроекта (РИП) могут стать компании, чьи проекты включают в себя производство товаров и реконструкцию или строительство зданий. Для РИПов налог на прибыль снижается с 18 до 10%, налог на имущество с 2,2 до 0%.

Срок действия льгот: до 31 декабря 2026 г. при капвложениях от 50 млн рублей в первые три года; до 31 декабря 2028 г. - от 500 млн. рублей в первые пять лет.

"На мой взгляд, данный инструмент - прекрасная возможность для создания и развития промышленного бизнеса", - считает директор регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Подробную информацию об условиях получения статуса РИП можно получить телефонам 8 (3452) 42-65-26, 42-66-44. Эл. почта: SmelovaYE@72to.ru, BerezhnayaIV@72to.ru.

Анжела Лебедева