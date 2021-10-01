Тюменские автовладельцы выстроились в очередь на шиномонтаж накануне снегопада

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наплыв автовладельцев, желающих поменять летнюю резину на зимнюю, фиксируют в сервисмаркете "Римэкс" в Тюмени. Напомним, по прогнозу синоптиков в ночь с 20 на 21 октября ожидается сильный снегопад.

"Цена на услугу по сравнению с прошлым годом чуть повысилась, на 50-100 рублей. Для легковых автомобилей она составит от 1 тысячи 600 рублей, для внедорожника - около 3 тысяч рублей, - сообщил управляющий сервисмаркетом "Римэкс" корреспонденту ИА "Тюменская линия". - У нас запись на услугу - на два дня вперед, хотя водителям лучше было бы "переобувать" транспорт несколько раньше, чтобы не создавать ажиотаж"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О необходимости замены летней резины на зимнюю автовладельцам и об осторожности на дорогах напоминают в Госавтоинспекции Тюменской области.

"При резком ухудшении дорожных и погодных условий сотрудники ГИБДД не рекомендуют выезжать в поездки по населенные пункты и тем более в дальние поездки по загородным дорогам на автомобилях с летней резиной. Это опасно. Лучше подождать до изменения погоды и стабилизации обстановки", - говорится в сообщении.

Ограничить поездки настоятельно рекомендуют водителям со стажем меньше одного года, а также людям с повышенной метеочувствительностью и хроническими заболеваниями.

При движении в сложных дорожных и погодных условиях необходимо снижать скорость.

Сотрудники ГИБДД и дорожные службы будут контролировать состояние дорожного покрытия на федеральных автодорогах с помощью метеостанций. В случае необходимости они перейдут на усиленный контроль нарядами ДПС.

Татьяна Ковалева