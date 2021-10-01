В Тюмени в ночь на 21 октября выпадет снег

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Небольшой дождь вечером 20 октября и сильный снег, туман в ночь с 20 на 21 октября прогнозирует в Тюмени центр Фобос. Температура в ночные часы составит от 0 до плюс 2 градусов.

21 октября в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман. Температура ночью - от 0 до 2 градусов тепла, днем - до + 4.

22 октября пройдет небольшой дождь. Температура ночью и днем - от 0 до 2 градусов тепла.

23 октября в Тюмени возможен небольшой дождь. Температура ночью - до +7, днем потеплеет до + 11 градусов. Ожидается сильный ветер с порывами до 14 м/с.