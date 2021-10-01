Корреспонденты "Тюменского времени" рассказали о своем опыте ведения TikTok на всю Россию

| Фото: АНО "Сибинформбюро" | Фото: АНО "Сибинформбюро"

"Региональное ТВ на смартфоне" стало темой выступления TikTok-продюсеров телеканала "Тюменское время" Артура Брутяна и Егора Старченко на первом семинаре для SMM-специалистов региональных телеканалов "Школа НАТ", который состоялся в Москве 18 октября.

Они рассказали специалистам про свой опыт создания TikTok-аккаунта @tyumentime и выходе на миллионные охваты, а также показали созданный кейс для сети магазинов "Магнит".

По мнению слушателей, выступление корреспондентов стало одним из лучших на конференции.