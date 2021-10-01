  • 20 октября 202120.10.2021среда
  • USD70,9674
    EUR82,6841
  • В Тюмени 0..2 С 6 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Корреспонденты "Тюменского времени" рассказали о своем опыте ведения TikTok на всю Россию

Общество, 18:33 20 октября 2021

АНО "Сибинформбюро" | Фото: АНО "Сибинформбюро"

"Региональное ТВ на смартфоне" стало темой выступления TikTok-продюсеров телеканала "Тюменское время" Артура Брутяна и Егора Старченко на первом семинаре для SMM-специалистов региональных телеканалов "Школа НАТ", который состоялся в Москве 18 октября.

Они рассказали специалистам про свой опыт создания TikTok-аккаунта @tyumentime и выходе на миллионные охваты, а также показали созданный кейс для сети магазинов "Магнит".

По мнению слушателей, выступление корреспондентов стало одним из лучших на конференции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тюменское время

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:27 20.10.2021В воздухе Тюмени не обнаружено диоксида серы и окиси углерода
18:48 20.10.2021Новый сезон деловой игры "Построй компанию. Продай компанию" стартует в Тюмени
18:37 20.10.2021В Тюменской области выявили 47 нарушителей масочного режима в автобусах за две недели
18:33 20.10.2021Корреспонденты "Тюменского времени" рассказали о своем опыте ведения TikTok на всю Россию